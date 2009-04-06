3ep0

Иван Хромцов 3ep0

 
42 годаРоссия/Когалым
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Icq:299235814

Icq:299235814

  • Сайт визитка

    Нужно сделать сайт-визитку. Направление продажа оргтехники, заправка картриджей и т.п. Для примера хотелось бы видеть что то типа этого: http://www.zapravka.in/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по АТС PanasonicKXTD-1232

    Проблема с АТС Panasonic KX TD-1232. При наборе на аппаратах "10" пишет "Not valid", т.е. вн. номера типа 101, 102, 102 и т.д. нельзя набрать с клавиатуры, хотя если они забиты в быстром наборе никаких ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Небольшая база с импортом из текстового файла

    Небольшая база с импортом из текстового файла и экспортом в DBF,отчетами в Excel. Имеется исходные данные в 2х файлах формата: Data;FName;LName;Passport;Diagnoz и т.д. вообщем нужно загрузить эти данные в базу Access (*.mdb, не принципиально с чем ...

    Базы данных30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад