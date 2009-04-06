Небольшая база с импортом из текстового файла и экспортом в DBF,отчетами в Excel. Имеется исходные данные в 2х файлах формата: Data;FName;LName;Passport;Diagnoz и т.д. вообщем нужно загрузить эти данные в базу Access (*.mdb, не принципиально с чем ...