554

Басов Дмитрий 554

 
36 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Сделать дизайн, оформление лендинга на конструкторе Флексби

    $15

    Есть текст. Есть заготовка с текстом уже на конструкторе: [url=https://lp171596.myflexbe.com/]https://lp171596.myflexbe.com/[/url] Нужно дработать эту страницу сделать все красиво, чтобы хорошо смотрелось и было адаптированно к мобильным устройствам, чтобы все было читабельно! Создать структуру, чтобы потом можно было бы ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформить дизайн лендинга на Флексби

    $15

    Есть текст. Есть заготовка с текстом: [url=https://lp171596.myflexbe.com/]https://lp171596.myflexbe.com/[/url] Нужно сделать все красиво, чтобы хорошо смотрелось и было адаптированно к мобильным устройствам, чтобы все было читабельно! Создать структуру, чтобы потом можно было бы создавать похожие лендинги и получилось бы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание группы в vk и привлечение пользователей

    Для сайта: http://psiholog-moskva.com/ нужно создать группу в контакте.( возможно и фейсбук), поддерживать ее и привлекать новых пользователей. Материалы для наполненая можно брать с сайта. Готов оплачивать только привлеченных пользователей. Примите вашу цену за привлечение 1000 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта психолога

    интересует СЕО продвижение сайта в поисковых системах. путем размещения моих статей на других сайтах, ссылок на сайт из отзывов на форумах, репосты статей в социальных сетях. ПОКУПКА ССЫЛОК НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Сайт: http://psiholog-moskva.com/ Бюджет ограничен.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта.

    Нужно обновить дизайн существующего сайта, сверстать новый дизайн, наполнить сайт уникальными фотографиями (картинками) из платных баз изображений, размесить тексты. Оптимизировать текст, подобрать шрифты чтобы текст легко и удобно читался. Хотелось бы видеть в одном лице дизайнера и ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад