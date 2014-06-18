Есть текст. Есть заготовка с текстом уже на конструкторе: [url=https://lp171596.myflexbe.com/]https://lp171596.myflexbe.com/[/url] Нужно дработать эту страницу сделать все красиво, чтобы хорошо смотрелось и было адаптированно к мобильным устройствам, чтобы все было читабельно! Создать структуру, чтобы потом можно было бы ...
- $15Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Есть текст. Есть заготовка с текстом: [url=https://lp171596.myflexbe.com/]https://lp171596.myflexbe.com/[/url] Нужно сделать все красиво, чтобы хорошо смотрелось и было адаптированно к мобильным устройствам, чтобы все было читабельно! Создать структуру, чтобы потом можно было бы создавать похожие лендинги и получилось бы ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта: http://psiholog-moskva.com/ нужно создать группу в контакте.( возможно и фейсбук), поддерживать ее и привлекать новых пользователей. Материалы для наполненая можно брать с сайта. Готов оплачивать только привлеченных пользователей. Примите вашу цену за привлечение 1000 ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
интересует СЕО продвижение сайта в поисковых системах. путем размещения моих статей на других сайтах, ссылок на сайт из отзывов на форумах, репосты статей в социальных сетях. ПОКУПКА ССЫЛОК НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Сайт: http://psiholog-moskva.com/ Бюджет ограничен.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно обновить дизайн существующего сайта, сверстать новый дизайн, наполнить сайт уникальными фотографиями (картинками) из платных баз изображений, размесить тексты. Оптимизировать текст, подобрать шрифты чтобы текст легко и удобно читался. Хотелось бы видеть в одном лице дизайнера и ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад