Есть текст. Есть заготовка с текстом уже на конструкторе: [url=https://lp171596.myflexbe.com/]https://lp171596.myflexbe.com/[/url] Нужно дработать эту страницу сделать все красиво, чтобы хорошо смотрелось и было адаптированно к мобильным устройствам, чтобы все было читабельно! Создать структуру, чтобы потом можно было бы ...