Digital дизайнер
Меня зовут Анатолий.
Я студент факультета Digital дизайна, в высшей школе «Среда обучения».
Мой персональный наставник Роман Шелехов ака Арт-Директор студии Redmadrobot.
Мной успешно пройденные курсы за период обучения:
- Среда обучения «Репродукция сайтов»
- Среда обучения «Продуктовый дизайн/Дизайн сайтов»
- Среда обучения «Adobe Phtoshop (продвинутый)»
- Среда обучения «Adobe Illustrator»
- Среда обучения «Модульная сетка»
- HIGHLIGHTS «Основы веб-дизайна в Adobe Photoshop» 2016
- HIGHLIGHTS «Основы Adobe Illustrator» 2017
- HIGHLIGHTS «Мастер-класс по Типографике»
- HIGHLIGHTS «Мастер-класс по Созданию интерактивных сайтов(анимации)»
- Lynda.com «Illustrator CC One on One Fundamentals» 2017
- Lynda.com «HTML Essential Training» 2016
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