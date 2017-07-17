808stage

Шукшин 808stage

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Digital дизайнер

Меня зовут Анатолий

Я студент факультета Digital дизайна, в высшей школе «Среда обучения»

Мой персональный наставник Роман Шелехов﻿ ака Арт-Директор студии Redmadrobot﻿.

Мной успешно пройденные курсы за период обучения:

  • Среда обучения﻿ «Репродукция сайтов»

  • Среда обучения «Продуктовый дизайн/Дизайн сайтов»

  • Среда обучения «Adobe Phtoshop (продвинутый)»

  • Среда обучения «Adobe Illustrator»

  • Среда обучения «Модульная сетка»
Дополнительные курсы и мастер-классы пройденные мной:

  • HIGHLIGHTS﻿ «Основы веб-дизайна в Adobe Photoshop» 2016

  • HIGHLIGHTS «Основы Adobe Illustrator» 2017

  • HIGHLIGHTS «Мастер-класс по Типографике»

  • HIGHLIGHTS «Мастер-класс по Созданию интерактивных сайтов(анимации)»

  • Lynda.com «Illustrator CC One on One Fundamentals» 2017

  • Lynda.com «HTML  Essential Training» 2016
Дизайн сайтаHTMLIllustratorPhotoshop