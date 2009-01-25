Срочно нужен спец по Webasyst shop-script для проведения ряда доработок магазина.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Веб-студия ищет верстальщика для работы над несколькими проектами с перспективой перехода в офис. Требования: 1. Реальный опыт (не менее 2-х лет работы) 2. Пунктуальность и ответственность 3. Владение разными видами верстки в идеале 4. Умение ...HTML-верстканет заявокЗакрыт15 лет назад
Веб-студия ищет дизайнера на постоянную работу. Требования: 1. Реальный опыт (не менее 1-2 лет работы) и наличие вкуса 2. Пунктуальность и ответственность 3. Владение основами верстки 4. Умение работать в команде 5. Мас-платформа (предпочтительно, но необязательно) Владение смежным ПО приветствуется (Adobe ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требования: 1. Опыт (не менее 2 лет) и реальные проекты за плечами 2. Пунктуальность и ответственность 3. Владение основными CMS (WP и проче...) 4. PHP, MySQL, JavaScript (AJAX) JQuery, HTML,CSS. 5. Умение заниматься своим делом 6. Проживание в Киеве 7. Умение кататься ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Веб-студия ищет дизайнера на постоянную работу. Требования: 1. Реальный опыт (не менее 1-2 лет работы) и реальные проекты за плечами в области веб-дизайна 2. Пунктуальность и ответственность 3. Владение основами верстки 4. Умение работать в команде 5. Мас-платформа (предпочтительно, но ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Веб-студия ищет программиста-универсала на постоянную работу. Требования: 1. Реальный опыт (не менее 2-5 лет) и реальные проекты за плечами 2. Проживание в Киеве 3. Пунктуальность и ответственность 4. Владение CMS (желательно): - WP - HostCMS - UMI - AVE ... 4. PHP, MySQL, JavaScript (AJAX) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад