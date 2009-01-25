Веб-студия ищет дизайнера на постоянную работу. Требования: 1. Реальный опыт (не менее 1-2 лет работы) и реальные проекты за плечами в области веб-дизайна 2. Пунктуальность и ответственность 3. Владение основами верстки 4. Умение работать в команде 5. Мас-платформа (предпочтительно, но ...