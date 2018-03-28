929jos

Владимир 929jos

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать в векторе оттиск печати
Спасибо за заказ! Мгновенная обратная связь, оплата в срок, рекомендую!
Елена, молодец. Выполнила работу на отлично и раньше срока.
Ответный отзыв
Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Дизайн пригласительного билета на благотворительный вечер
Класс!
Супер!
Ответный отзыв
Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Придумать уникальное название для компании и домен в зоне ru
Спасибо за конкурс с хорошим бюджетом!
Грамотный и терпеливый исполнитель.
Ответный отзыв