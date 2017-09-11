Вёрстка и программирование сайтов: адаптив, кроссбраузерность, индивидуальная настройка админок

Знания и умения:

HTML5, CSS3, javascript, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 46+, Firefox 42+, InternetExplorer 9+, Edge 12+, Safari 7+, Opera 32+, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3, 4 alpha.

Parallax эффекты.

Написание простого, переносимого кода.

Комментарии в коде javascript

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка

Использование спрайтов.

Возможность вёрстки pixel perfect.

Отношение к работе:

Работаю качественно. Если берусь за работу, то довожу её до конца. Укладываюсь в сроки, постоянно на связи. Предпочитаю людей с серьёзным отношением к делу, способных чётко ставить цели.

Гарантирую:

Качественную работу.

Разумные цены (Главная страница от 50$, внутренняя от 15$).

Постоянный контакт.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

WebMoney (WMZ, WMR).

Карта Сбербанка.

Яндекс Деньги.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:ПИШИТЕ НА ПОЧТУ =====>