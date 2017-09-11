Вёрстка и программирование сайтов: адаптив, кроссбраузерность, индивидуальная настройка админок
Знания и умения:
- HTML5, CSS3, javascript, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 46+, Firefox 42+, InternetExplorer 9+, Edge 12+, Safari 7+, Opera 32+, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3, 4 alpha.
- Parallax эффекты.
- Написание простого, переносимого кода.
- Комментарии в коде javascript
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка
- Использование спрайтов.
- Возможность вёрстки pixel perfect.
Работаю качественно. Если берусь за работу, то довожу её до конца. Укладываюсь в сроки, постоянно на связи. Предпочитаю людей с серьёзным отношением к делу, способных чётко ставить цели.
Гарантирую:
- Качественную работу.
- Разумные цены (Главная страница от 50$, внутренняя от 15$).
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Карта Сбербанка.
- Яндекс Деньги.
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Портфолио
- Посадочная страница с интересной анимацией136 просмотров
- Landing Page на Bootstrap136 просмотров
- Сайт-визитка129 просмотров
- Сайт-визитка148 просмотров
- Web-приглашение на свадьбу130 просмотров
HTML-верстка
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