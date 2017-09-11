A-I-R

Пётр A-I-R

 
33 годаРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вёрстка и программирование сайтов: адаптив, кроссбраузерность, индивидуальная настройка админок

Знания и умения:

  • HTML5, CSS3, javascript, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 46+, Firefox 42+, InternetExplorer 9+, Edge 12+,  Safari 7+, Opera 32+, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3, 4 alpha.
  • Parallax эффекты.
  • Написание простого, переносимого кода.
  • Комментарии в коде javascript
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка
  • Использование спрайтов.
  • Возможность вёрстки pixel perfect.
Отношение к работе:

Работаю качественно. Если берусь за работу, то довожу её до конца. Укладываюсь в сроки, постоянно на связи. Предпочитаю людей с серьёзным отношением к делу, способных чётко ставить цели.

Гарантирую:

  • Качественную работу.
  • Разумные цены (Главная страница от 50$, внутренняя от 15$).
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Карта Сбербанка.
  • Яндекс Деньги.
ПИШИТЕ НА ПОЧТУ   =====>   [email protected]  
JavascriptAndroidHTMLBootstrapjQuery
Портфолио
HTML-верстка
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от $15от 1 дня
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