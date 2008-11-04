Требуется талантливый дизайнер под DLE варез,проект будет - adult варез с последующим переходом на платную основу. Пишите пожалуйста,просмотрю Ваш портфолио и будем общаться дальше. ICQ 489452 // Ребята,вы мне покажите с начала свои работы по Adult дизайнам,а не ...