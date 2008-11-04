Требуется продвижение adult онлайн проекта в ТОП 20 гугла и яндекса ,яндекс меня забанил,причина думаю простая,нужно исправить и написать чтоб разбанили,для начала бюджет будет до 100$ в месяц,если посещалка сайта значительно вырастит до несколько тысяч ...
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- $100Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для адалт DLE сайта (pornotrio.ru). По дизайну: 1. 2 блока - слева и справа ( сайт уже будет полно размерным ) 2. Цветовая гамма должна быть приблизительно такая же как на xxxclip.ru но ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть дизайн psdшка ... Нужна вёрстка и шаблон,всё это нужно натянуть на мой DLE 7.2 чтоб я начал работать ! Стучите 489452HTML-верстка3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется талантливый дизайнер под DLE варез,проект будет - adult варез с последующим переходом на платную основу. Пишите пожалуйста,просмотрю Ваш портфолио и будем общаться дальше. ICQ 489452 // Ребята,вы мне покажите с начала свои работы по Adult дизайнам,а не ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад