AKVELON

Сергей Воробцов AKVELON

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Требуется продвижение adult онлайн проекта

    $100

    Требуется продвижение adult онлайн проекта в ТОП 20 гугла и яндекса ,яндекс меня забанил,причина думаю простая,нужно исправить и написать чтоб разбанили,для начала бюджет будет до 100$ в месяц,если посещалка сайта значительно вырастит до несколько тысяч ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для adult DLE сайта

    $200

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для адалт DLE сайта (pornotrio.ru). По дизайну: 1. 2 блока - слева и справа ( сайт уже будет полно размерным ) 2. Цветовая гамма должна быть приблизительно такая же как на xxxclip.ru но ...

    DLE
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна вёрстка

    $100

    Есть дизайн psdшка ... Нужна вёрстка и шаблон,всё это нужно натянуть на мой DLE 7.2 чтоб я начал работать ! Стучите 489452

    DLE
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект для талантливого дизайнера под DLE

    $250

    Требуется талантливый дизайнер под DLE варез,проект будет - adult варез с последующим переходом на платную основу. Пишите пожалуйста,просмотрю Ваш портфолио и будем общаться дальше. ICQ 489452 // Ребята,вы мне покажите с начала свои работы по Adult дизайнам,а не ...

    DLE
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад