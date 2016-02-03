Необходимо подключить сертификат SSL на основной домен и субдомен. Сайт сделанный в Тильде. Сертификаты SSL (Sectigo PositiveSSL) куплены у хостера и заархивированы.
Системное администрирование7 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо подключить сертификат SSL на основной домен и субдомен. Сайт сделанный в Тильде. Сертификаты SSL (Sectigo PositiveSSL) куплены у хостера и заархивированы.
Необходимо создать приложение для IOS. Цель: бронирование свободных мест в маршрутке\автобусе. ПРОГРАММА - не для клиентов, а ДЛЯ ДИСПЕТЧЕРОВ транспортной компании. Требования к программе: возможность выбора маршрута, даты отправления и визуализация свободных/забронированных мест в транспортном средстве. В приложении ...