ANKurmanov

1. Назначение Инструмент курьеров и координаторов (сотрудников,ответственных за формирование заданий на фотофиксацию объектов недвижимости). 2. Цели и задачи Привести процесс формирования задания напроведение фотофиксации, его получение курьером и саму фотофиксацию к стандартному унифицированному виду. Сократить неточности и ошибки в адресах,времени фотофиксации, ...
Александр Курманов ANKurmanovANKurmanov
45 летРоссия/Междуреченск
18 лет на фриланс-бирже
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5 лет назад
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- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать внешнюю компоненту для 1С 8.2 Native API Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало во всех версиях Windows начиная с XP до Windows Server новых ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало в Windows и Linux. На подобии этой http://astracrypt.narod.ru Только Native API Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад