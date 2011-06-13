ANKurmanov

Александр Курманов ANKurmanov

 
45 летРоссия/Междуреченск
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Инструмент курьеров и координаторов

    1.      Назначение  Инструмент курьеров и координаторов (сотрудников,ответственных за формирование заданий на фотофиксацию объектов недвижимости).   2.      Цели и задачи Привести процесс формирования задания напроведение фотофиксации, его получение курьером и саму фотофиксацию к стандартному унифицированному виду. Сократить неточности и ошибки в адресах,времени фотофиксации, ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать внешнюю компоненту для 1С 8.2 Native API

    Написать внешнюю компоненту для 1С 8.2 Native API Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало во всех версиях Windows начиная с XP до Windows Server новых ...

    Linux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать внешнюю компоненту для 1С 8.2 Native API

    Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки. Обязательно что бы работало в Windows и Linux. На подобии этой http://astracrypt.narod.ru Только Native API Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и ...

    Linux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад