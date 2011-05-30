Написать внешнюю компоненту для 1С 8.2 Native API

Системное программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка внешней компоненты Native API для 1С 8.2 для шифрования и декодирования текстовой строки.

Обязательно что бы работало в Windows и Linux.

На подобии этой http://astracrypt.narod.ru

Только Native API

Все функции той компоненты не нужны, только шифрование и декодирование текста с использованием алгоритма шифрования RC6 с длиной ключа 2048 бит, алгоритмом создания ключа шифрования SHA-512.

- Кодировать;

- Декодировать;

- Если не верный пароль вернуть пустую строку или еще как то дать знать;

13 лет назад
ANKurmanov
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад