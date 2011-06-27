Кэширующий proxy-сервер (срочно)

Виктор оказал мне неоценимую помощь, когда передо мной стояла непростая задача закончить написание дипломного проекта в довольно сжатые сроки. Буквально в течение трех дней он выполнил программную часть проекта с учетом всех необходимых требований, а также принимая во внимание все мои пожелания и замечания. Работа была выполнена оперативно и на достойном уровне. Также впоследствии им была произведена необходимая доработка программного продукта без какой-либо дополнительной оплаты с моей стороны. Очень хороший специалист, советую всем.