Кэширующий proxy-сервер (срочно)

$100
Системное программированиеЗавершен2 заявки288 просмотров
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Необходимо написать несложный кэширующий прокси-сервер, который будет впоследствии использован как часть дипломной работы.

Сервер должен обеспечивать:

1. Кэширование страниц

2. Шифрование передаваемых данных

3. Вывод статистики о подключениях

4. Аутентификацию (необязательно)

Язык программирования: желательно C# (в крайнем случае другой)

за образец можно взять handycache - http://handycache.ru

сделать необходимо до выходных (крайний срок - воскресенье)

13 лет назад
Riuzaki
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Виктор оказал мне неоценимую помощь, когда передо мной стояла непростая задача закончить написание дипломного проекта в довольно сжатые сроки. Буквально в течение трех дней он выполнил программную часть проекта с учетом всех необходимых требований, а также принимая во внимание все мои пожелания и замечания. Работа была выполнена оперативно и на достойном уровне. Также впоследствии им была произведена необходимая доработка программного продукта без какой-либо дополнительной оплаты с моей стороны. Очень хороший специалист, советую всем.
Рад сотрудничеству с Дмитрием. Предоставил четкие требования к программе, а также наработки, что позволило без проблем выполнить задание.