AVRALGROUP

Требуется настройка заливки прайсов в 1С с дальнейшей выгрузкой общего прайса в интернет-магазин. Товар Шины и Диски. Поставщиков около 500 шт., прайсы разные, нужно сводить в один. Нужно настроить 1 С так, чтоб сами могли ...
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется автоматизация программы 1С под интернет-магазин для ведения продаж. Сюда входит: - настройка оформления заказа; - настройка наценок; - настройка отчетов; - и т.д.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется аудио приветствие для интернет-магазина. Приветствие, когда занято и не рабочее время.Озвучивание1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуются иконки для разделов нтернет-магазина zolotayarybka.com.ua (перечень разделов в левом меню).Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Картинка для сайтаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
ТЗ по сайту на Джумле 1. SEO-модуль. Возможность менять мета-тегиb. ЧПУ 2. Каталог статей a. Возможность комментирования b. Возможность создавать разделы/подразделы c. Возможность ставить оценку статье 3. Каталог товаров a. Структура трех уровней (Группа/Подгруппа/Товар) b. Определение и вывод на всех ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Флеш-баннер для интернет-магазина по продаже надувных и каркасных бассейновБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
ТЗ по сайту на Джумле 1. SEO-модуль. Возможность менять мета-тегиb. ЧПУ 2. Каталог статей ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн для интернет-магазина, который будет подвязываться к JoomlaЗавершен13 лет назад
- $100
Дизайн сайтаЗакрыт13 лет назад
- $100
Сайт для продажи биологически активной добавки для улучшения потенции "Йохимбе". Ссылки на конкурирующие сайты: http://yarsagumba.com.ua/ и http://aliplus.kiev.ua/Завершен13 лет назад