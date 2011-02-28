AVRALGROUP

Алексей Фролов AVRALGROUP

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$37
10 баллов
12 лет назад
Приветствие для интернет-магазина
Алексей - прекрасный заказчик. Внимательный и грамотный. Отличное ТЗ и своевременная оплата. Довольна сотрудничеством. Надеюсь, в будущем обязательно поработаем еще. Спасибо!
Не однократно работаем с Дарьей. Отличный исполнитель. Спасибо за быстроту выполнения задания. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
goodvector
Александр 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$144
10 баллов
12 лет назад
Иконки для разделов интернет-магазина
Спасибо за интересный проект, для которого было приятно рисовать иконки. Четкая постановка задачи, оплата вовремя, в полном объеме.
Спасибо Александру ! Отличная работа, все четко и без задержек. Понимание задания на 100 %. Рад совместной работе. Всем рекомендую !!!
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Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Картинка для сайта
С Алексеем было приятно сотрудничать, правильно и понятно объяснил задание по шапке, которое легко и приятно было реализовать. К тому же работу он оплатил полностью даже до ее завершения. Рекомендую всем!
Рад работе с Еленой. Получилась прекрасная картинка, не ожидал! Чувстрвуется большой опыт! Спасибо! Рекомендую!
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PopovS
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Баннер для интернет-магазина
Алексей знает чего хочет и внятно излогает суть задания.Рекомендую как отличного заказчика!
Отличный исполнитель, все быстро и качественно! Рекомендую! Спасибо Вам!
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Mozaika
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для интернет-магазина на базе Joomla
Спасибо за доверие и такой подход к проекту. Была сделана предоплата, и по завершению - мгновенная полная оплата. Сотрудничеством очень доволен!
Спасибо Сергею, приятно работать с такими людми, все вовремя, полное понимание задания. Качество работы - супер! Следующие работы только у Вас! Спасибо!
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