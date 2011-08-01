Иконки для разделов интернет-магазина

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок482 просмотра
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Требуются иконки для разделов нтернет-магазина zolotayarybka.com.ua (перечень разделов в левом меню).

12 лет назад
AVRALGROUP
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
goodvector
Александр 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$144
6 дней
Спасибо Александру ! Отличная работа, все четко и без задержек. Понимание задания на 100 %. Рад совместной работе. Всем рекомендую !!!
Спасибо за интересный проект, для которого было приятно рисовать иконки. Четкая постановка задачи, оплата вовремя, в полном объеме.
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$144
6 дней