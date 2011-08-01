Иконки для разделов интернет-магазина

Необходимо создать два Box Shot (для размещения в каталоге интернет-магазина) (один на русском, другой на украинском) и Application Icon (.ico) для программы Правил дорожнього движения и билетов ГАИ. Ниже пример украинского текста: Текст на коробке: Заголовок: Екзаменаційні білети ДАІ Правила ...