Нужно нарисовать серию иконок для сайта - 3шт.

Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок343 просмотра
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Нужно нарисовать серию иконок

Образец есть

размеры: 64*64; 32*32; 16*16

12 лет назад
oitk
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lapa_web
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Задание поняли сразу, выполнили быстро и качественно. Сотрудничество оказалось легким и приятным. К работе Марина подошла очень ответственно. Рекомендую.
Т3 было четким и ясным. Довольна сотрудничеством. Хороший, честный и добросовестный заказчик. Всем рекомендую.
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