Нужно нарисовать серию иконок для сайта - 3шт.

http://img39.imageshack.us/img39/8368/20110630124230.jpg 1) к «для него/неё/него и неё» добавить «все товары», тоже с иконкой 2) поменять иконки - вместо человечков чтобы были иконки венеры и марса (и чтобы была какая-то, наверное, иконка для всех товаров); иконки можно откуда-то ...