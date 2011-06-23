Иконки для раздела каталога "Мебель"

http://img39.imageshack.us/img39/8368/20110630124230.jpg 1) к «для него/неё/него и неё» добавить «все товары», тоже с иконкой 2) поменять иконки - вместо человечков чтобы были иконки венеры и марса (и чтобы была какая-то, наверное, иконка для всех товаров); иконки можно откуда-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В каталоге Мебель много разделов: Гостиная, Детские, ТВ Тумбы... Всего 17 разделов.
На каждый из них нужна иконка.
Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- $15Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно перерисовать существующий набор иконок и кнопок (используется в приложении для iPhone), увеличив разрешение в 2 раза. Например, есть иконка 24х24пк -- нужно нарисовать такую же, но 48х48пк. Именно отрисовать заново, а не просто рястянуть ...Завершен12 лет назад
Для Интернет-проекта требуются иконки (32х32) для рабочего стала (личного кабинета) пользователя. Общая стилистика иконок – MAC OS. Подробности в приложении. Указывайте цену одной иконки.Завершен12 лет назад
- $50
Доброго дня, нужно нарисовать 20 очень простых иконок с предоставленных мной эскизов в программе Corel Draw нужно очень хорошее качество. в приложении все описано и лежат образцыЗавершен12 лет назад
- $200
Для простой игры на телефоне требуется графика. Требуется нарисовать несколько (3-5) комплектов картинок, в каждый комплект должно входить: - поле для игры (некое деревянное или иное поле с границами). Размер 720x480px - 5 различных шариков, размером ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать иконку (favicon) для сайта dle-hosting.com Оставляйте ваши предложения только тут или в icq. icq: 847722Завершен12 лет назад
Необходимо нарисовать красивую иконку и faviconЗавершен12 лет назад
- $30
Задача: есть программа (скриншот в личку выбранному исполнителю) для которой необходимо аккуратно нарисовать 4 маленьких иконки: - warning (желтый треугольник), - help (знак вопроса, возможно в кругу), - выключено (красный крестик), - включено (зеленая галка). В архивах иконок ...Завершен12 лет назад
Необходима отрисовка иконок 18 иконок. "Иконки 3D" Возможно использовать стандартные компонетны и их оптимизировать под задачи. Контакты 612385228, или 219539874 сразу указываейте стоимость работ! и ссылку на портфолио на этом сайте! спасибоИконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать пару иконок (карта сайта, техподдержка) в таком стиле http://www.gurevich.su/projects/gurevich/design/battery/battery_1.gifЗакрыт12 лет назад