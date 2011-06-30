Перерисовать иконки для iPhone 4

Нужно перерисовать существующий набор иконок и кнопок (используется в приложении для iPhone), увеличив разрешение в 2 раза.

Например, есть иконка 24х24пк -- нужно нарисовать такую же, но 48х48пк. Именно отрисовать заново, а не просто рястянуть в редакторе.

Всего около 20 небольших простых иконок - http://www.weblancer.net/users/jobphp/portfolio/1232143.html

Срок 2-3 дня. Просьба указывать ориентировочную стоимость работы.