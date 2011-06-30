Перерисовать иконки для iPhone 4

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок305 просмотров
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Нужно перерисовать существующий набор иконок и кнопок (используется в приложении для iPhone), увеличив разрешение в 2 раза.

Например, есть иконка 24х24пк -- нужно нарисовать такую же, но 48х48пк. Именно отрисовать заново, а не просто рястянуть в редакторе.

Всего около 20 небольших простых иконок - http://www.weblancer.net/users/jobphp/portfolio/1232143.html

Срок 2-3 дня. Просьба указывать ориентировочную стоимость работы.

12 лет назад
jobphp
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mikhaylov
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Только приятные впечатления, после сотрудничества. Огромное спасибо, что выбрали меня исполнителем.
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