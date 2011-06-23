Доработать интерфейс

http://img39.imageshack.us/img39/8368/20110630124230.jpg

1) к «для него/неё/него и неё» добавить «все товары», тоже с иконкой

2) поменять иконки - вместо человечков чтобы были иконки венеры и марса (и чтобы была какая-то, наверное, иконка для всех товаров); иконки можно откуда-то взять готовые (не обязательно рисовать эксклюзив) - главное чтобы оно сочеталось с текущей цветовой схемой сайта.

* нужно два типа: активированная иконка и выключенная; чтобы было видно, что сейчас на сайте показывается.

3) по цене нужно ещё пункт «все цены» - так как это другой тип (в отличие от трёх диапазонов, что есть сейчас), нужно чтобы он как-то отделялся.

Размеры самих иконок - на ваше усмотрение.

есть место под этот контент (красным отмеченная область) по ширине она ограничена, по высоте - нет.

нужно чтобы всё уместилось там.

вместо иконок со ссылками можно сделать какие-то кнопки. или что-то подобное.

главное чтобы клиенту было понятно что происходит.

по сути в фотошопе мне нужен именно этот кусок будет.

но ради того, чтобы было понятно как выглядит в рамках всего сайта, сделайте пожалуйста фоном какую-нибудь страницу сайта.