Фавикон и кнопка

$40
Иконки и Пиксель-артЗавершен34 заявки2619 просмотров
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#1$40

Для форума financeforum.ru нужно нарисовать красивый и заметный фавикон, и кнопку 88x31. Желательно в стиле текущего дизайна форума.

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
#1
Приятная и уникальная работа. С фавиконкой вообще очень интересно получилось!
Спасибо за интересный конкурс.
Заявки фрилансеров
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
12 лет назад
#1
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