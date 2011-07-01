Нарисовать иконку на tabbar в iphone-приложение

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка156 просмотров
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Сюда http://www.weblancer.net/projects/262668.html понадобилась пятая иконка "Документы", на вкладке с этой иконкой будут законы и подзаконные акты. поскольку законы украинские, на иконке должна присутствовать украинская специфика.

все требования - по ссылке выше.

оплата - webmoney.

12 лет назад
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Delovoy_Denis
Денис 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Спасибо
В очередной раз Очень доволен сотрудничеством с Валерием. Спасибо)))