Favicon для сайта

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Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок220 просмотров
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12 лет назад
nikerossxp
Никита 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
sandmax
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и качественно выполнил задание. Своевременно отзывался на просьбы. Рекомендую.
Побольше бы таких заказчиков как Никита. Четкое задание и что самое главное- моментальная оплата результата Рекомендую к сотрудничеству