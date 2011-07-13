Нужно сделать иконки для выпадающего меню сайта. Тут стоят примитивные сейчас- надо красивые и крупнее сделать... Более детальное ТЗ почтой могу отправить.
Создать Box shot и Application icon для программы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать два Box Shot (для размещения в каталоге интернет-магазина) (один на русском, другой на украинском) и Application Icon (.ico) для программы Правил дорожнього движения и билетов ГАИ.
Ниже пример украинского текста:
Текст на коробке:
Заголовок:
Екзаменаційні білети ДАІ
Правила дорожнього руху
Информация на коробке:
• Правила дорожнього руху з кольоровими ілюстраціями.
• «Київська» та «Харківська» редакції білетів ДАІ на одному диску (193 білета).
Дополнительная информация которую можно указать на коробке:
• Більше 300 сторінок Правил дорожнього руху з кольоровими ілюстраціями в форматі Flash;
• Функція «Пошук» допоможе швидко знайти потрібну інформацію.
• Висока швидкість та зручна навігація.
Также, адрес сайта программы,
пример русского текста:
Текст на коробке:
Заголовок:
Экзаменационные билеты ГАИ
Правила дорожного движения Украины
Информация на коробке:
• Правила дорожного движения с цветными иллюстрациями.
• «Киевская» та «Харьковская» редакции билетов ГАИ на одном диске (193 билета).
Дополнительная информация которую можно указать на коробке:
• Более 300 страниц Правил дорожного движения с цветными иллюстрациями в формате Flash;
• Функция «Поиск» поможет быстро найти нужную информацию.
• Высокая скорость и удобная навигация.
Это лишь предполагаемый текст. Можно предлагать свой текст. Правила и билеты будут вот эти
Инициатива и креатив приветствуются.
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