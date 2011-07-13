Создать Box shot и Application icon для программы

# 1 — $ 70

Необходимо создать два Box Shot (для размещения в каталоге интернет-магазина) (один на русском, другой на украинском) и Application Icon (.ico) для программы Правил дорожнього движения и билетов ГАИ.

Ниже пример украинского текста:

Текст на коробке:

Заголовок:

Екзаменаційні білети ДАІ

Правила дорожнього руху

Информация на коробке:

• Правила дорожнього руху з кольоровими ілюстраціями.

• «Київська» та «Харківська» редакції білетів ДАІ на одному диску (193 білета).

Дополнительная информация которую можно указать на коробке:

• Більше 300 сторінок Правил дорожнього руху з кольоровими ілюстраціями в форматі Flash;

• Функція «Пошук» допоможе швидко знайти потрібну інформацію.

• Висока швидкість та зручна навігація.

Также, адрес сайта программы,

http://online.vodiy.kiev.ua

пример русского текста:

Текст на коробке:

Заголовок:

Экзаменационные билеты ГАИ

Правила дорожного движения Украины

Информация на коробке:

• Правила дорожного движения с цветными иллюстрациями.

• «Киевская» та «Харьковская» редакции билетов ГАИ на одном диске (193 билета).

Дополнительная информация которую можно указать на коробке:

• Более 300 страниц Правил дорожного движения с цветными иллюстрациями в формате Flash;

• Функция «Поиск» поможет быстро найти нужную информацию.

• Высокая скорость и удобная навигация.

Это лишь предполагаемый текст. Можно предлагать свой текст. Правила и билеты будут вот эти

http://online.vodiy.kiev.ua

Инициатива и креатив приветствуются.