Иконки для выпадающего меню сайта

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок249 просмотров
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Нужно сделать иконки для выпадающего меню сайта.

Тут стоят примитивные сейчас- надо красивые и крупнее сделать... Более детальное ТЗ почтой могу отправить.

12 лет назад
Ksusha-bestroof
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад