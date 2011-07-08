Аттестаты прорисовать

Прикладываю 2 рисунка-скриншоты страниц сайта. Нужно проработать тему графического изображения аттестатов, чтобы использовать на указанных страницах, и других при необходимости. Изображения должны быть собственной разработки.

От вас требуется изображения аттестатов (3 шт), грамотное внедрение на указанные страницы своих изображений.

Возможны варианты оформления, инициатива и креативность приветствуются.

Оплата гарантированная одним платежом по результату. Указывайте параметры своих предложений, чтобы я мог их принять