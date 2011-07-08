Аттестаты прорисовать

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен3 заявки249 просмотров
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Прикладываю 2 рисунка-скриншоты страниц сайта. Нужно проработать тему графического изображения аттестатов, чтобы использовать на указанных страницах, и других при необходимости. Изображения должны быть собственной разработки.

От вас требуется изображения аттестатов (3 шт), грамотное внедрение на указанные страницы своих изображений.

Возможны варианты оформления, инициатива и креативность приветствуются.

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12 лет назад
saythis
Илья 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
12 лет назад
$50
3 дня
Молодец! Терпеливый, ответственный
Отличный заказчик, уважителен в общении. Знает, как должен выглядеть конечный результат, поэтому сотрудничать приятно. Оплата своевременная.