Сделать в векторе две картинки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт19 заявок324 просмотра
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Привет.

Я прикрепил к проекту картинку, которую надо отрисовать в векторе и пару ее модификаций.

Прозрачный png на выходе.

12 лет назад
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)