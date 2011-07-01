Для наших разработок Movienizer (http://www.movienizer.com) и Booknizer необходимо нарисовать несколько иконок 16x16 (полноцвет с прозрачностью) на кнопки панели инструментов.

Для Movienizer есть список фильмов, пользователи могут его фильтровать: показывать одиночные фильмы ("Титаник", "Красная жара"), сериалы ("Доктор Хаус", "Остаться в живых") или же серии (например, фильмы из серии про Джеймса Бонда, или Гарри Поттера).

Нужны иконки для фильтра по сериалам (нарисовать телевизор?) и сериям (нарисовать голову Гарри Поттера?). Пример тулбара во вложении.

Для Booknizer список книг можно фильтровать по одиночным книгам, сериям ("Хроники Амбера", "Стальная крыса") или аудио-книгам. Нужны эти 3 иконки.

То есть суммарно требуется 5 иконок.

Оплата WebMoney.