Привет. Я прикрепил к проекту картинку, которую надо отрисовать в векторе и пару ее модификаций. Прозрачный png на выходе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наших разработок Movienizer (http://www.movienizer.com) и Booknizer необходимо нарисовать несколько иконок 16x16 (полноцвет с прозрачностью) на кнопки панели инструментов.
Для Movienizer есть список фильмов, пользователи могут его фильтровать: показывать одиночные фильмы ("Титаник", "Красная жара"), сериалы ("Доктор Хаус", "Остаться в живых") или же серии (например, фильмы из серии про Джеймса Бонда, или Гарри Поттера).
Нужны иконки для фильтра по сериалам (нарисовать телевизор?) и сериям (нарисовать голову Гарри Поттера?). Пример тулбара во вложении.
Для Booknizer список книг можно фильтровать по одиночным книгам, сериям ("Хроники Амбера", "Стальная крыса") или аудио-книгам. Нужны эти 3 иконки.
То есть суммарно требуется 5 иконок.
Оплата WebMoney.
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