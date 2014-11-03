пишу

апрель 2012 — декабрь 2013 — пресс-секретарь управления по молодежной политике Алтайского края;

июнь 2011 — апрель 2012 — корреспондент информационного агентства "ПолитСибРу";

ноябрь 2008 — июнь 2011 — корреспондент алтайского отделения Агентства социальной информации.

В связи увлечениями пишу тексты о йоге и вегетарианстве.