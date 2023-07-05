Frontend-backend developer(HTML, CSS, JS,PHP, WP)!

Если Вы столкнулись с проблемой создания валидной и кроссбраузерной верстки или посадкой верстки на WP, Вы попали в надежные руки!

Работаю в приложениях "Figma, Photoshop, Sketch, " для работы с Вашими макетами!

Индивидуальный подход к каждому проекту любой сложности, без использования каких-либо фреймворков, никаких шаблонов, никаких стандартных решений!

Мои навыки:HTML5+CSS3(SASS, SCSS), JavaScript, Wordpress, PHP!

Работая со мной вы экономите:

1. Время. В свою работу я отдаю всего самого себя. Понимание логики и потребности пользователя Вашего будущего или нынешнего сайта, дает максимальную отдачу и обратную связь с моей стороны. Сдача удобного для Вас проекта всегда производиться в срок.

2. Деньги. Кроссбраузерная и качественная разработка адаптива на основе макета для ПК, что бережёт Ваши деньги и не требует дополнительных макетов дизайна.

3. Нервишки. Ваши просьбы, пожелания и доработки уже встроены в стоимость проекта! Если вы упустили ряд моментов в вашем дизайне, Мы их учтем и без лишних спором и недопониманий внесем в верстку без доп. оплат!

Со мной приятно работать, мне очень важно чтобы клиент остался доволен!

Плюсы:

1. Всегда даю консультацию по проекта, всегда рад помочь.

3. Я никогда не беру предоплаты.

4. Всегда на связи, всегда начеку.

5. Ответственно придерживаюсь сроков.

6. Не срываюсь с проекта, делаю до конца!

Род деятельности:

- Вёрстка вашего макета адаптивная кроссбраузерная, валидная. Чистый код.

- Адаптивность, отзывчивость макета

- Верстаю из Figma, Sketch,PSD.

- Серверная часть. Сайты под ключ. Натяжка верстки на cms с удобной админкой.

- Консультация, обслуживание сайта по мелким правкам от мелких до крупных интернет-магазинов.

- CSS3\JS анимация/параллакс сайтов.

Мое портфолио вы можете найти пролистав чуть ниже.

Верстка легко натягивается на любые движки CMS!

Большое спасибо за просмотр моего профиля, нетерпеливо жду ваших заказов!

С наилучшими пожеланиями и добротой,

Айбулат.