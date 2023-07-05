Если Вы столкнулись с проблемой создания валидной и кроссбраузерной верстки или посадкой верстки на WP, Вы попали в надежные руки!
Я Frontend-Backend разработчик, стажем более 2-х лет.
Работаю в приложениях "Figma, Photoshop, Sketch, " для работы с Вашими макетами!
Индивидуальный подход к каждому проекту любой сложности, без использования каких-либо фреймворков, никаких шаблонов, никаких стандартных решений!
Мои навыки:HTML5+CSS3(SASS, SCSS), JavaScript, Wordpress, PHP!
Работая со мной вы экономите:
1. Время. В свою работу я отдаю всего самого себя. Понимание логики и потребности пользователя Вашего будущего или нынешнего сайта, дает максимальную отдачу и обратную связь с моей стороны. Сдача удобного для Вас проекта всегда производиться в срок.
2. Деньги. Кроссбраузерная и качественная разработка адаптива на основе макета для ПК, что бережёт Ваши деньги и не требует дополнительных макетов дизайна.
3. Нервишки. Ваши просьбы, пожелания и доработки уже встроены в стоимость проекта! Если вы упустили ряд моментов в вашем дизайне, Мы их учтем и без лишних спором и недопониманий внесем в верстку без доп. оплат!
Со мной приятно работать, мне очень важно чтобы клиент остался доволен!
Плюсы:
1. Всегда даю консультацию по проекта, всегда рад помочь.
3. Я никогда не беру предоплаты.
4. Всегда на связи, всегда начеку.
5. Ответственно придерживаюсь сроков.
6. Не срываюсь с проекта, делаю до конца!
Род деятельности:
- Вёрстка вашего макета адаптивная кроссбраузерная, валидная. Чистый код.
- Адаптивность, отзывчивость макета
- Верстаю из Figma, Sketch,PSD.
- Серверная часть. Сайты под ключ. Натяжка верстки на cms с удобной админкой.
- Консультация, обслуживание сайта по мелким правкам от мелких до крупных интернет-магазинов.
- CSS3\JS анимация/параллакс сайтов.
Мое портфолио вы можете найти пролистав чуть ниже.
Верстка легко натягивается на любые движки CMS!
Большое спасибо за просмотр моего профиля, нетерпеливо жду ваших заказов!
С наилучшими пожеланиями и добротой,
Айбулат.
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