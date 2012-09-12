Копирайт, рерайт, стихи, проза.

Доброго времени суток!

Я новичок в сервисе Фриланса, но планирую прогрессировать в данной сфере.

Имею высшее юридическое образование, первый спортивный разряд по Технике водного туризма, навыки работы с HTML, CSS, Photoshop.

Помимо основной профессии, увлекаюсь туризмом (водным, пешим, вело), музыкой (играю на гитаре, пишу песни).

Буду рад сотрудничать с Вами в сфере:

- написания текстов, новостей, обзоров (в соответствии предъявляемым требованиям);

- составления резюме, речей, документов деловой переписки;

- составления договоров, контрактов (Законодательство Украины);

- написании коротких прозаических произведений, очерков;

- написании стихов (веселых и не очень, рекламных и для души).