Копирайт, рерайт, стихи, проза.
Доброго времени суток!
Я новичок в сервисе Фриланса, но планирую прогрессировать в данной сфере.
Имею высшее юридическое образование, первый спортивный разряд по Технике водного туризма, навыки работы с HTML, CSS, Photoshop.
Помимо основной профессии, увлекаюсь туризмом (водным, пешим, вело), музыкой (играю на гитаре, пишу песни).
Буду рад сотрудничать с Вами в сфере:
- написания текстов, новостей, обзоров (в соответствии предъявляемым требованиям);
- составления резюме, речей, документов деловой переписки;
- составления договоров, контрактов (Законодательство Украины);
- написании коротких прозаических произведений, очерков;
- написании стихов (веселых и не очень, рекламных и для души).
Стихи, Песни и Проза
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