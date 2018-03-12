Aleksandr_itmira

itmira.com

Я разработчик PHP (Magento, WordPress, OpenCart, Joomla, Laravel) с большим опытом создания сайтов высокого качества.

Мой опыт варьируется от создания мобильных сайтов, которые хорошо работают в кросс-браузере для создания масштабируемых сайтов для индустрии финансовых услуг. Мне нравится работать над проектами с командой, которая заботится о создании красивых и удобных интерфейсов.

Для меня важно строить долгосрочные отношения с клиентами, поэтому я в первую очередь ищу долгосрочные проекты.

Я гибко отношусь к своим рабочим часам и рад работать в тесном сотрудничестве с любыми существующими фрилансерами, с которыми вы работаете.

С нетерпением жду Вашего ответа!