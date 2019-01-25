AlekseySeo

Требуются люди примерно понимающие что такое квест, ходили на такие развлечения. 1. Пишем краткий обзор ~1к символов на основе существующего обзора на квест в реальности (эскейпы/перформансы), описываем все факты, которые смогли вычитать и ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Рерайтинг10 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Есть самописный сайт на виртуальном сервере под управлением windows 2012. к сожалению текущий программист очень медленно делает доп функции для сайта и часто пропадает. Поэтому хотел бы найти человека, который сможет разобраться в чужом коде ...Системное программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Есть список сайтов, нужна выгрузка исходящих ссылок с этих сайтов. Есть ли у кого платный аккаунт для выгрузки? Для разовой работы не хотелось бы покупать.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, есть сайт сделан на asp net. Пришла пора сделать поддомены для сайта. С текущим программистом это не выходит, делает оооочень медленно, часто пропадает. Нужен человек, который на связи. Понимает и сможет разобраться в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад