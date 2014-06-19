Alex-L

Александр Alex-L

 
47 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

О работе:

  • Кроссбраузерная верстка (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8+).
  • HTML/HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Комментированный структурный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Время работы:

  • Пн. — Пт.: 10–00 — 22–00 МСК
Стоимость и сроки вёрстки:

  • Вёрстка главной: от 25$ / от 1–2 дня
  • Вёрстка внутренней: от 5$ / 1 день
Оплата:

  • WebMoney
Контактные данные для связи:

  • Телефон: +38 (067) 838-07-53,

    +38 (050) 078-47-03

  • Skype: alexandr-lvov
  • Email: [email protected]
HTMLjQuery
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Отзывы заказчиков
speckau
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Верстка макетов на bootstrap
Отлично сверстал макет по всем стандартам html5 \ css3 \ bootstrap.
Четкие указания, своевременная оплата, в случае надобности снабжение дополнительным материалом. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1236
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1400