О работе:
- Кроссбраузерная верстка (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8+).
- HTML/HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Комментированный структурный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Пн. — Пт.: 10–00 — 22–00 МСК
- Вёрстка главной: от 25$ / от 1–2 дня
- Вёрстка внутренней: от 5$ / 1 день
- WebMoney
- Телефон: +38 (067) 838-07-53,
+38 (050) 078-47-03
- Skype: alexandr-lvov
- Email: [email protected]
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Отлично сверстал макет по всем стандартам html5 \ css3 \ bootstrap.
Ответный отзыв
Четкие указания, своевременная оплата, в случае надобности снабжение дополнительным материалом. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1236
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1400