AlexBojcuk

Александра AlexBojcuk

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D моделирование и визуализация матрасов

    Необходимо создать 3D модель матраса с проработкой внутреннего наполнения. Ожидается предложение цены за одну единицу и оптовые расценки от 10 штук. Примеры работ указаны в описании.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст для сайта

    Требуется написать уникальный текст для одной страницы сайта на тему дизайна услуг, включая фирменный стиль и брендинг. Необходима высокая уникальность (не менее 90%) и грамотность. Стиль текста должен быть информационно-техническим, с акцентом на факты и характеристики. Обеспечивается оплата без задержек и возможность дальнейшего сотрудничества при качественном выполнении.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад