AlexBojcuk

Требуется написать уникальный текст для одной страницы сайта на тему дизайна услуг, включая фирменный стиль и брендинг. Необходима высокая уникальность (не менее 90%) и грамотность. Стиль текста должен быть информационно-техническим, с акцентом на факты и характеристики. Обеспечивается оплата без задержек и возможность дальнейшего сотрудничества при качественном выполнении.