Необходимо продумать архитектуру базы данных пол следующие нужны: Информация об индексах (zip code). Необходимо хранить информацию об индексах таких стран, как Россия, СНГ, Китай, США, Европа. По всем индексам необходимо хранить: - Индекс - Геолокацию - Адрес По по каждой стране необходимо ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 2 характеристики о прохождении практики. Вакансия: верстальщикКопирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Аналог в приложении png 1 строка - идет вверх 2 строка - идет вправо 3 строка - идет вниз 4 строка - идет влево 5 строка - умирает по 5 иконок в строку.Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт11 лет назад
[18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(_redisPanic+0x57) [0x80734f7] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(rdbLoadObject+0x553) [0x80621c3] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(rdbLoad+0x18b) [0x80623cb] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(main+0x17d) [0x8055f0d] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc) [0x21ce9c] [18676] 24 Dec 10:59:02 # ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Создать дизайн для сайта с отправкой смс поздравлений. -Современность -Привлекательность -КрасочностьДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад