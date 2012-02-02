AlexMorbo

Александр AlexMorbo

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продумать архитектуру БД

    Необходимо продумать архитектуру базы данных пол следующие нужны: Информация об индексах (zip code). Необходимо хранить информацию об индексах таких стран, как Россия, СНГ, Китай, США, Европа. По всем индексам необходимо хранить: - Индекс - Геолокацию - Адрес По по каждой стране необходимо ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разобраться, почему redis выдает panic и починить

    [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(_redisPanic+0x57) [0x80734f7] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(rdbLoadObject+0x553) [0x80621c3] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(rdbLoad+0x18b) [0x80623cb] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /usr/sbin/redis-server(main+0x17d) [0x8055f0d] [18676] 24 Dec 10:59:02 # /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc) [0x21ce9c] [18676] 24 Dec 10:59:02 # ...

    Redis
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
alegal
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Разобраться, почему redis выдает panic и починить
Чётко поставил задачу и дал все данные, оперативно рассчитался, рекомендую.
Я уже было отчаился что потерял все данные, но Александр восстановил базу, быстро и оперативно! Огромное спасибо!
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