подробности в личном сообщении
Занимаюсь созданием сайтов с нуля.
Создание сайтов любой сложности.
Оптимизация и раскрутка сайтов.
Верстка.
Написание скриптов.
Управление mysql базами данных.
Разработака wap и web2.0 порталов.
Стараюсь делать такие проекты которых еще не видел в сети)
Список работ на сайте http://alexey.myids.ru.
- $200Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт4 года назад
Надо сделать оформеление текстового сопровождения согласно заявленной акции. http://svesta.com/ru/discount/information/new-year/ Текст акции Только с 1 по 30 декабря Компания С.СТАР TM SVESTA представляет уникальную Новогоднюю коллекцию! Cкидка 30% на коллекцию осень-зима Тел.: 8(495) 775–81–05; 8-905-5830633; 8-905-5830560Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Надо поднять ИЦ с 0 и до той отметки, до которой сможете. Только белые методы. Оплата по факту можно за каждый скачок ИЦ. Сайт www.s-remont.ru Старый домен есть в yandex/ Предлагайте цену, ИЦ и сроки. Если есть то примеры. Выберу найболее ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $30
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Нужен дизайнер для создания дизайна проектов. Показывайте Ваши работы. Оригинатьность приветсвуется. Бюджет для каждого дизайна обсуждается отдельно. Принцип работы я присылаю тематику сайта для которого надо сделать дизайн, вы делаете дизайн, если меня он устраивает то получаете деньги, если ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайнер для создания дизайна проектов. Показывайте Ваши работы. Оригинатьность приветсвуется. Буджет для каждого дизайна обсуждается отдельно.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать редизайн сайта http://words.wlink.ru Желательно как можно меньше картинок. Посмотрите обязательно сайт. Нужно чтоб пользователь видел разницу между ссылками которые отрывают отрывают страницы и открывают "окна" на сайте. Ну и элементы управления желатеьно оставить. Надо сделать дизайн ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт15 лет назад