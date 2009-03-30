Alexeyb

Алексей Богачёв Alexeyb

 
36 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Реализация любых идей в сфере Web и Wap. SEO.

Занимаюсь созданием сайтов с нуля.

Создание сайтов любой сложности.

Оптимизация и раскрутка сайтов.

Верстка.

Написание скриптов.

Управление mysql базами данных.

Разработака wap и web2.0 порталов.

Стараюсь делать такие проекты которых еще не видел в сети)

Список работ на сайте http://alexey.myids.ru.

MySQL

  • Создание дизайна для новогодней акции

    Надо сделать оформеление текстового сопровождения согласно заявленной акции. http://svesta.com/ru/discount/information/new-year/ Текст акции Только с 1 по 30 декабря Компания С.СТАР TM SVESTA представляет уникальную Новогоднюю коллекцию! Cкидка 30% на коллекцию осень-зима Тел.: 8(495) 775–81–05; 8-905-5830633; 8-905-5830560

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять ИЦ с 0 как можно выше

    Надо поднять ИЦ с 0 и до той отметки, до которой сможете. Только белые методы. Оплата по факту можно за каждый скачок ИЦ. Сайт www.s-remont.ru Старый домен есть в yandex/ Предлагайте цену, ИЦ и сроки. Если есть то примеры. Выберу найболее ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер для долгосрочного сотрудничества

    Нужен дизайнер для создания дизайна проектов. Показывайте Ваши работы. Оригинатьность приветсвуется. Бюджет для каждого дизайна обсуждается отдельно. Принцип работы я присылаю тематику сайта для которого надо сделать дизайн, вы делаете дизайн, если меня он устраивает то получаете деньги, если ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер для сотрудничества

    Нужен дизайнер для создания дизайна проектов. Показывайте Ваши работы. Оригинатьность приветсвуется. Буджет для каждого дизайна обсуждается отдельно.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта с афоризмами

    $100

    Нужно сделать редизайн сайта http://words.wlink.ru Желательно как можно меньше картинок. Посмотрите обязательно сайт. Нужно чтоб пользователь видел разницу между ссылками которые отрывают отрывают страницы и открывают "окна" на сайте. Ну и элементы управления желатеьно оставить. Надо сделать дизайн ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад