Alexors Yaroslav

25/10/1989

Занимаюсь дизайном и разработкой дизайна следующих продуктов:

1. Дизайн сайта

2. Дизайн упаковки

3. Фирменный стиль

4. Логотипы

5. Баннеры

Также есть навыки работы в программировании и менеджменте.

Ищу долговременную работу.

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Со своей стороны ответственно работаю. Выполняю проекты с полной самоотдачей. Разрабатываю психологические и комерческие методики работы с дизайном.

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РАБОТАЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНО, НО И РАБОТУ СВОЮ ЦЕНЮ. ПОЭТОМУ ПРЕОРИТЕТОМ ЕСТЬ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА.