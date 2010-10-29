Alexors Yaroslav
25/10/1989
Занимаюсь дизайном и разработкой дизайна следующих продуктов:
1. Дизайн сайта
2. Дизайн упаковки
3. Фирменный стиль
4. Логотипы
5. Баннеры
Также есть навыки работы в программировании и менеджменте.
Ищу долговременную работу.
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Со своей стороны ответственно работаю. Выполняю проекты с полной самоотдачей. Разрабатываю психологические и комерческие методики работы с дизайном.
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РАБОТАЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНО, НО И РАБОТУ СВОЮ ЦЕНЮ. ПОЭТОМУ ПРЕОРИТЕТОМ ЕСТЬ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА.
Портфолио
- Металлор128 просмотров
- Реклама на транспорте159 просмотров
- Наружная реклама171 просмотр
- Школа танцев138 просмотров
- Открытки152 просмотра
- Дизайн коробки диска153 просмотра
- Деловой партнер130 просмотров
- Без названия101 просмотр
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $120
от 5 дней
#2159
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
#2366
Баннеры
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#3584
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 4 дней
#4847
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#5961