Alexors

Ярослав Алексорс Alexors

 
34 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Alexors Yaroslav

25/10/1989

Занимаюсь дизайном и разработкой дизайна следующих продуктов:

1. Дизайн сайта

2. Дизайн упаковки

3. Фирменный стиль

4. Логотипы

5. Баннеры

Также есть навыки работы в программировании и менеджменте.

Ищу долговременную работу.

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Со своей стороны ответственно работаю. Выполняю проекты с полной самоотдачей. Разрабатываю психологические и комерческие методики работы с дизайном.

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РАБОТАЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНО, НО И РАБОТУ СВОЮ ЦЕНЮ. ПОЭТОМУ ПРЕОРИТЕТОМ ЕСТЬ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА.

Дизайн сайтаДизайн упаковки
Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $120
от 5 дней
#2159
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
#2366
Баннеры
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#3584
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 4 дней
#4847
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#5961