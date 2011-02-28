Alexreg

Регунов Алексей Alexreg

 
38 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Если вам нужен стильный и качественный дизайн, вы обратились по адресу.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, соблюдение сроков, удобные способы оплаты.

Обращайтесь, все будет сделано качественно и результат вас обрадует!

Портфолио
Отзывы заказчиков
Protasov
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Привести в порядок PSD макет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
at-guru
Антон 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Обработка фото в стиле pop art
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
meatya
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Обрезать флеш
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lhavi
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!