Есть 4 сайта-интернет-магазина, все 4 необходимо наполнить фотографиями текстами, ценами,категориями, важно чтобы человек был самостоятельный и опытный потому что мало времени на координацию работ и от исполнителя нужна автономномность но не роботичность, и чтобы ...