meatya

Кейпа meatya

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты, рерайт, контент

    $50

    Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики подготовить тексты для всех разделов сайта daiwastore.ru (в горизонтальном меню, шапке и инфо в главных катгориях) skype - genlabi-18 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить тексты для сайта

    $50

    1.Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики перевести 5 страниц описаний камер с сайта - http://gopro.com/ вот они - 1.http://gopro.com/cameras/hd-helmet-hero-camera/ 2.http://gopro.com/cameras/hd-motorsports-hero-camera/ 3. http://gopro.com/cameras/hd-surf-hero-camera/ 4. ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переверстать шапку

    $50

    Сайт shimanostore.ru требует косметики – переверстать главную страницу в соответствии с псдэшками, суть перенести шапку и элементы меню с preview01.daiwastore.ru на shimanostore.ru скайп genlabi-18

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент-менеджмент интернет-магазинов

    $250

    Есть 4 сайта-интернет-магазина, все 4 необходимо наполнить фотографиями текстами, ценами,категориями, важно чтобы человек был самостоятельный и опытный потому что мало времени на координацию работ и от исполнителя нужна автономномность но не роботичность, и чтобы ...

    Joomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить тексты для 3-х разделов сайта

    $50

    Наполнить сугубо современно и на высоком уровне подачи - http://verzoha.ru/ ссылки-разделы "о нас" "нанесение" "доставка" тз-описание деятельности во вложении, связь по скайпу - ivansaloed принимаются кандидаты написавшие пару ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод.

    $50

    Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики перевести 5 страниц описаний камер с сайта - http://gopro.com/ вот они - 1. http://gopro.com/cameras/hd-helmet-hero-camera/ 2. http://gopro.com/cameras/hd-motorsports-hero-camera/ ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт эхолотов

    $50

    Есть сайт -http://preview02.daiwastore.ru/shop/seriya-700/718-2.html с тестовым товаром по аналалогии с которым наполнить остальные. Информация покоится тут - http://www.humminbird.ru/katalog/Seriya%20700/ общее количество товаров - 16 эхолотов и 29 аксессуаров.

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обрезать флеш

    С флэшки убрать птичку в правом-верхнем углу и обрезать по максимуму белые карая не меня размера изображения. ищите в приложении

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать и натянуть.

    $250

    Есть готовый магазин - preview02.daiwastore.ru, на его основе путем смены шаблона и лайтовой верстки сделать альтернативный. (см. вложение) так например уже сделан этот - shimanostore.ru макеты в фотошопе имеются. картинки итоговой работы для ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Alexreg
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Обрезать флеш
Хороший заказчик, проблем не возникло.
Молодец - все сделал отлично. Уложился раньше срока, показал что с макромедией флэш можно быть на короткой ноге. Мозги не крутил. Честь и хвала.
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