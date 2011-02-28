Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики подготовить тексты для всех разделов сайта daiwastore.ru (в горизонтальном меню, шапке и инфо в главных катгориях) skype - genlabi-18 ...
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Сайт shimanostore.ru требует косметики – переверстать главную страницу в соответствии с псдэшками, суть перенести шапку и элементы меню с preview01.daiwastore.ru на shimanostore.ru скайп genlabi-18Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
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- $50
Сугубо современно, на высоком уровне подачи, с учетом существующей маркетинговой стилистики перевести 5 страниц описаний камер с сайта - http://gopro.com/ вот они - 1. http://gopro.com/cameras/hd-helmet-hero-camera/ 2. http://gopro.com/cameras/hd-motorsports-hero-camera/ ...Переводы11 заявокЗакрыт14 лет назад
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Есть сайт -http://preview02.daiwastore.ru/shop/seriya-700/718-2.html с тестовым товаром по аналалогии с которым наполнить остальные. Информация покоится тут - http://www.humminbird.ru/katalog/Seriya%20700/ общее количество товаров - 16 эхолотов и 29 аксессуаров.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
С флэшки убрать птичку в правом-верхнем углу и обрезать по максимуму белые карая не меня размера изображения. ищите в приложенииАнимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Есть готовый магазин - preview02.daiwastore.ru, на его основе путем смены шаблона и лайтовой верстки сделать альтернативный. (см. вложение) так например уже сделан этот - shimanostore.ru макеты в фотошопе имеются. картинки итоговой работы для ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад