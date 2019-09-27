Alexx888

Алексей Alexx888

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Реферат

    24. Понятияо спортивной форме, взаимосвязь закономерностей ее фазового развития с планированием тренировки.25. Основыпериодизации годичного тренировочного макроцикла.26.Основные, специально-подготовительные, общеподготовительные средства тренировки.27.Соотношение различных средств на этапах многолетней подготовки и по периодам годичного макроцикла.28.Компоненты тренировочной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Экономика образование. Решить задачи

    $1

    Помогите решить задачи:  Задача 1.  Для реализации Федеральной целевой программы развития образования РФ в 2006-2010гг. в сфере дошкольного и высшего профессионального образования были выделены следующие финансовые средства. Для дошкольного образования всего 38,85 трлн ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректировщик текста. Срочно.

    Нужно откорректировать текст, грамотно расставлять точки,  запятые итд.  Очень срочно.  Оплачу сразу выше среднего. Текст небольшой.  Нужен сегодня до 14:00  по мск. Грамотному человеку работы на 20 мин. Не больше.

    Редактирование и Корректура13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рисунок.

    Здравствуйте.  Нужен рисунок в стиле мультипликации. Главный герой: шерлок Холмс и доктор Ватсон.    Сценарии: Шерлок Холмс сидит на своём кресле возле камина , читает газету. Доктор ватсон сидит на против его в кресле. Цена 2 ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад