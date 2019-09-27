24. Понятияо спортивной форме, взаимосвязь закономерностей ее фазового развития с планированием тренировки.25. Основыпериодизации годичного тренировочного макроцикла.26.Основные, специально-подготовительные, общеподготовительные средства тренировки.27.Соотношение различных средств на этапах многолетней подготовки и по периодам годичного макроцикла.28.Компоненты тренировочной ...
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт4 года назад
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Помогите решить задачи: Задача 1. Для реализации Федеральной целевой программы развития образования РФ в 2006-2010гг. в сфере дошкольного и высшего профессионального образования были выделены следующие финансовые средства. Для дошкольного образования всего 38,85 трлн ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно откорректировать текст, грамотно расставлять точки, запятые итд. Очень срочно. Оплачу сразу выше среднего. Текст небольшой. Нужен сегодня до 14:00 по мск. Грамотному человеку работы на 20 мин. Не больше.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужен рисунок в стиле мультипликации. Главный герой: шерлок Холмс и доктор Ватсон. Сценарии: Шерлок Холмс сидит на своём кресле возле камина , читает газету. Доктор ватсон сидит на против его в кресле. Цена 2 ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад