Alliance_87

Имеется алгоритм, который записан в общем виде (через двойные, тройные интегралы)! Требования: - Расписать данный алгоритм через суммы! (Можно воспользоваться прикладными пакетами, такие как MatLab и др.) - Вывести четкую мат-модель алгоритма! - Пронормировать исходные данные! - Провести тестирование алгоритма! ...