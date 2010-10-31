Alliance_87

Денис Alliance_87

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать копирайтинг + рерайтинг новостного сайта

    Здравствуйте! Необходимо сделать коипирайтин + рерайтинг разделов новостного сайта. На сайте присутствует 580 новостей, необходимо переделать содержание ориентированное на финансовую тематику под ключевые запросы. Важность: - Выполнить работу за 5 - 10 дней, статьи небольшие не более 2000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запрет копирования контента

    $75

    Реализовать модуль запрета копирования контента для новостного сайта версии DLE (7.5 - 8.5) Основные требования: - Ручной запрет копирования контента на уровне JS + запрет от парсеров; - Поддержка любых браузеров (Opera, Mozzila FireFox, IE и другие); - Совместимость ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рейтинг дилинговых центров форекс

    Необходимо реализовать портал "Рейтинг брокеров и дилинговых центров форекс" Основные требования: - красивый и уникальный дизайн под тематику форекса - простая и легкая навигация сайта с возможностью голосования - SEO инструменты (sitemap, ping google + yandex) Требования к реализации: - создание ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расписать алгоритм прогнозирования!

    Имеется алгоритм, который записан в общем виде (через двойные, тройные интегралы)! Требования: - Расписать данный алгоритм через суммы! (Можно воспользоваться прикладными пакетами, такие как MatLab и др.) - Вывести четкую мат-модель алгоритма! - Пронормировать исходные данные! - Провести тестирование алгоритма! ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад