Alliance_87

Здравствуйте! Необходимо сделать коипирайтин + рерайтинг разделов новостного сайта. На сайте присутствует 580 новостей, необходимо переделать содержание ориентированное на финансовую тематику под ключевые запросы. Важность: - Выполнить работу за 5 - 10 дней, статьи небольшие не более 2000 ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $75
Реализовать модуль запрета копирования контента для новостного сайта версии DLE (7.5 - 8.5) Основные требования: - Ручной запрет копирования контента на уровне JS + запрет от парсеров; - Поддержка любых браузеров (Opera, Mozzila FireFox, IE и другие); - Совместимость ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо реализовать портал "Рейтинг брокеров и дилинговых центров форекс" Основные требования: - красивый и уникальный дизайн под тематику форекса - простая и легкая навигация сайта с возможностью голосования - SEO инструменты (sitemap, ping google + yandex) Требования к реализации: - создание ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Имеется алгоритм, который записан в общем виде (через двойные, тройные интегралы)! Требования: - Расписать данный алгоритм через суммы! (Можно воспользоваться прикладными пакетами, такие как MatLab и др.) - Вывести четкую мат-модель алгоритма! - Пронормировать исходные данные! - Провести тестирование алгоритма! ...Прочее1 исполнительЗакрыт13 лет назад