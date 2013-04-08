Высшее образование, в 2005 году закончила Таврический гуманитарно-экологический институт с красным дипломом. Специальность - журналистика.
Опыт работы: журналист региональных телеканалов (ГТРК Крым, Черноморская ТРК, ИТВ), выпускающий редактор, диктор новостей.
Журналист информационных агентств (КИА, Е-Крым)
Автор книги "Владимир Клименков: от волейболиста до бизнесмена"
Редактор журнала "ПРАЙМ": Анализ автомобильного рынка Крыма;
Маркетинговые исследования, мониторинги
Написание аналитических материалов на автомобильные темы;
Освещение презентаций, открытий, пресс-конференций и т.д.;
Написание рекламных материалов;
написание новостей, материалов об отдыхе, бизнесе и деловой жизни
Крыма
Написание разнообразных репортажей