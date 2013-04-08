Журналист, редактор, автор книг, диктор ТВ. Готова к любым сотрдничествам

Высшее образование, в 2005 году закончила Таврический гуманитарно-экологический институт с красным дипломом. Специальность - журналистика.

Опыт работы: журналист региональных телеканалов (ГТРК Крым, Черноморская ТРК, ИТВ), выпускающий редактор, диктор новостей.

Журналист информационных агентств (КИА, Е-Крым)

Автор книги "Владимир Клименков: от волейболиста до бизнесмена"

Редактор журнала "ПРАЙМ": Анализ автомобильного рынка Крыма;

Маркетинговые исследования, мониторинги

Написание аналитических материалов на автомобильные темы;

Освещение презентаций, открытий, пресс-конференций и т.д.;

Написание рекламных материалов;

написание новостей, материалов об отдыхе, бизнесе и деловой жизни

Крыма

Написание разнообразных репортажей