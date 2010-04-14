Нужно доработать некоторые эл-ты на сайте. Нарисовать дизайн выпадающего каталога и сделать кнопку "Полистать" вместе с блоком (диалогом), который появляется при клике на кнопку "полистать". Сделать дизайн ценника справа от большой фотографии. С учетом, что ...