Требуется разработать оригинальный дизайн сертификата, грамоты, благодарности. Готовые бланки взятые из интернета не подойдут. ВНИМАНИЕ! Обязательное требование - портфолио не менее 5 образцов-макетов сертификатов, грамот, благодарности.
- Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Необходимо сделать дизайн сайта c версткой на WP (готовый к установке). Сайт по награждению веселыми наградами-сувенирами сотрудников предприятий. В логотипе и наградах будет присутствовать смайлик. Приветствуется тонкое чувство юмора. Стиль и примеры смайлов: http://images.clipartof.com/small/1144093-Cartoon-Of-A-Happy-Emoticon-Smiley-Holding-A-Thumb-Up-Royalty-Free-Vector-Clipart.jpg http://www.clipartof.com/portfolio/yayayoyo/emoticon Примеры сайтов подобной ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Уважаемые Фрилансеры. Требуется разработать рекламный двухсторонний еврофлаер (100х210). 1-я сторона: Реклама USB гаджета – мини шредер с открывателем писем http://images.brighthub.com/de/b/deb95757ad0bdba6e60968cdbebb9d701d297c9e_large.jpg Предполагаемая группа покупателей – женщины 20-35 лет. Изобразить (наглядно), что устройство типа «два в одном»: ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сайт www.publisher.com.ua Индексация в трех основных поисковиках: яндекс, гугл, рамблер Сколько это займет времени и какая стоимость?Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно доработать некоторые эл-ты на сайте. Нарисовать дизайн выпадающего каталога и сделать кнопку "Полистать" вместе с блоком (диалогом), который появляется при клике на кнопку "полистать". Сделать дизайн ценника справа от большой фотографии. С учетом, что ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад