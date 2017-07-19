Anatolii_K

Занимаюсь тестированием.
Знаю TFS Redmine. Основы MySQL и MongoDB. Сетевые протоколы: VoIP HTTP IRC почтовые протоколы и другие. Хорошо знаю Waershrak. Опытный пользователь линукса. Есть опыт тестирования андройд приложений, виндовых приложений.
Был опыт ведения паблика в ВК. Неоднократно был участником SMM конференций. Есть опыт создания лендингов (Сейчас верстка не интересна)
Здесь хочу расширить свой кругозор, и понять куда двигаться и чему обучаться дальше.
Будут интересны следующие виды работ:
- Тестирование
- Автоматизация тестирования
- Ведение тестовой документации
- Тестирование UI
- Наполнение сайтов контентом
- Исследовательская деятельность, исследование рынка
- Моделирование в Максе/Блендере
- Ведение документации
- Тестирование ТЗ
Опыт работ:
Ранее занимался обучением нейронных сетей.
Тестирование средств СОРМ
Дизайн брошюр и моделирование в 3дмаксе
Ведение сайта по тематикам Мебель/Моторные лодки/Лесопилки
Работал на производстве мебели. В свободное время обучился pro100 программа для моделирование кухонь и cutting составление карт раскроя.