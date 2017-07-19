Anatolii_K

Анатолий Anatolii_K

 
33 годаРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Занимаюсь тестированием. 

Знаю TFS Redmine. Основы MySQL и MongoDB. Сетевые протоколы: VoIP HTTP IRC почтовые протоколы и другие. Хорошо знаю Waershrak. Опытный пользователь линукса. Есть опыт тестирования андройд приложений, виндовых приложений.

Был опыт ведения паблика в ВК. Неоднократно был участником SMM конференций. Есть опыт создания лендингов (Сейчас верстка не интересна)

Здесь хочу расширить свой кругозор, и понять куда двигаться и чему обучаться дальше.

Будут интересны следующие виды работ:

  • Тестирование
  • Автоматизация тестирования
  • Ведение тестовой документации
  • Тестирование UI
  • Наполнение сайтов контентом
  • Исследовательская деятельность, исследование рынка
  • Моделирование в Максе/Блендере
  • Ведение документации
  • Тестирование ТЗ
Моделировал в максе. Увлекался робототехникой.

Опыт работ:

Ранее занимался обучением нейронных сетей. 

Тестирование средств СОРМ

Дизайн брошюр и моделирование в 3дмаксе

Ведение сайта по тематикам Мебель/Моторные лодки/Лесопилки

Работал на производстве мебели. В свободное время обучился pro100 программа для моделирование кухонь и cutting составление карт раскроя.

MySQLMongoDBRedmineVoIPДизайн брошюры