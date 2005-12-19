AndrewIG

Гость AndrewIG

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист

    $2500

    Профиль деятельности программиста: разработка и модификация ПО для работы с платёжными терминалами и платёжными системами - e-port, cyberplat и т.д. Желателен опыт работы с финансовыми базами данных (банкоматы, банковские финансовые системы и т.д.), включая очереди ...

    PHPOracleHTMLDelphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание логотипа, шаблона визитки, фирменного бланка А4

    $500

    Для компании - оператора электронных платёжных киосков "Центр Оплаты" (centroplat.ru) необходимо создание логотипа, шаблона визитки и бланка для документов формата А4 на основе этого логотипа. Основные требования: Дизайн букв (если будут) - строгий, желательно, чтобы присутствовала ...

    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Электронная платежная система - автоматический киоск по приёму платежей

    Требуется написание программного обеспечения для приёма платежей в пользу операторов связи через автоматические платёжные киоски. Необходимые разделы софта: 1) Терминальная часть. Работа с сенсорными экранами, термопринтером (фискальным регистратором), купюроприёмником, кард-ридером, gprs-модемом. 2) Серверная часть: дублируемая база данных, ...

    LinuxFreeBSD
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад