Профиль деятельности программиста: разработка и модификация ПО для работы с платёжными терминалами и платёжными системами - e-port, cyberplat и т.д. Желателен опыт работы с финансовыми базами данных (банкоматы, банковские финансовые системы и т.д.), включая очереди ...