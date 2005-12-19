Профиль деятельности программиста: разработка и модификация ПО для работы с платёжными терминалами и платёжными системами - e-port, cyberplat и т.д. Желателен опыт работы с финансовыми базами данных (банкоматы, банковские финансовые системы и т.д.), включая очереди ...
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- $2500Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Для компании - оператора электронных платёжных киосков "Центр Оплаты" (centroplat.ru) необходимо создание логотипа, шаблона визитки и бланка для документов формата А4 на основе этого логотипа. Основные требования: Дизайн букв (если будут) - строгий, желательно, чтобы присутствовала ...Логотипы и Знаки61 заявкаЗакрыт18 лет назад
Требуется написание программного обеспечения для приёма платежей в пользу операторов связи через автоматические платёжные киоски. Необходимые разделы софта: 1) Терминальная часть. Работа с сенсорными экранами, термопринтером (фискальным регистратором), купюроприёмником, кард-ридером, gprs-модемом. 2) Серверная часть: дублируемая база данных, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад