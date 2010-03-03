Спецпредложение — дизайн сайтов всего за 50 долларов!

Предоставляемые услуги:

- Web-дизайн (дизайн сайтов, иконки, баннеры и прочее);

- Полиграфия (логотипы и фирменный стиль (визитки, бланки и пр.), листовки, календари, наружная реклама и прочая печатная продукция;

- Ретушь фото и коллажи;

- Векторная графика (иллюстрации);

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Работаю в Adobe PhotoShop, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Corel Draw