Спецпредложение — дизайн сайтов всего за 50 долларов!
Предоставляемые услуги:
- Web-дизайн (дизайн сайтов, иконки, баннеры и прочее);
- Полиграфия (логотипы и фирменный стиль (визитки, бланки и пр.), листовки, календари, наружная реклама и прочая печатная продукция;
- Ретушь фото и коллажи;
- Векторная графика (иллюстрации);
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Работаю в Adobe PhotoShop, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Corel Draw
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