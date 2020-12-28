Andrey_WB

Андрей Andrey_WB

 
41 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Анимация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Vlad_Belov88
Влад 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
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