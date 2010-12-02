Andrey_seo

Андрей Andrey_seo

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужно сделать сайт социальных голосований

    $100

    Нужно сделать сайт социальных голосований, с минимальным дизайном На сайте будет много картинок(на одной страничке) и пользователь должен будет проголосовать за определённую картинку, голосовать можно будет с помощью твиттера, фейсбука и вконтакте, по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать внутреннюю перелинковку нескольких сайтов

    Есть около 40 сайтов Необходимо сделать внутреннюю перелинковку каждого сайта в отдельности! ТЗ с площадками, запросами и urlами смотрите в прикреплённом файле. Ваши предложения по времени и стоимости ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна интернет-магазина косметики

    В первую очередь сайт должен быть продающим – т.е. удобным, не перегруженным, понятным, внушающим доверие. В то же время не нужно забывать, что продаем косметику и парфюмерию – поэтому все должно быть красивым ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать список площадок

    Необходимо создать список площадок (сайтов), размещающих контекстные ссылки в статьях Список должен содержать: 1. Продавца статей 2. Контактные данные продавца(телефон,icq) 3. Стоимость площадок 4. Условия размещения 5. Тематика площадок 6. Возможность самостоятельного ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад