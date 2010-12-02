Andrey_seo

Нужно сделать сайт социальных голосований, с минимальным дизайном На сайте будет много картинок(на одной страничке) и пользователь должен будет проголосовать за определённую картинку, голосовать можно будет с помощью твиттера, фейсбука и вконтакте, по ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть около 40 сайтов Необходимо сделать внутреннюю перелинковку каждого сайта в отдельности! ТЗ с площадками, запросами и urlами смотрите в прикреплённом файле. Ваши предложения по времени и стоимости ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
В первую очередь сайт должен быть продающим – т.е. удобным, не перегруженным, понятным, внушающим доверие. В то же время не нужно забывать, что продаем косметику и парфюмерию – поэтому все должно быть красивым ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать список площадок (сайтов), размещающих контекстные ссылки в статьях Список должен содержать: 1. Продавца статей 2. Контактные данные продавца(телефон,icq) 3. Стоимость площадок 4. Условия размещения 5. Тематика площадок 6. Возможность самостоятельного ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад