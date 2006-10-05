Образование: 2003-2008 Днепропетровский областной театрально-художественный колледж, специализация «живопись».

Специальное образование: 05.10.2006 – 14.04.2007 - курс обучения «Основы компьютерной графики» в «Проспекте информационных технологий».

Карьера: Студия Animatix 4D.

Сентябрь 2009 – май 2010 занималась постановкой света, настройкой материалов и подготовкой к рендеру анимационных сцен.

Март 2009-сентябрь 2009 – повышение квалификации, изучение и одновременно работа в 3D редакторе Autodesk Maya. Моделирование 3D персонажей. Развертка и текстуры.

1.11.2007 – март 2009 работа как художник по концептам и художник-раскадровщик, художник по текстурам. Участвовала в создании фирменного стиля, создала логотип для студии Animatix 4D.

Проекты студии Animatix 4D с моим участием:

9.99, Планета, Новогодняя сказка, Звездочка, MOB sity.

Август 2006 - октябрь 2006 специалист по реставрации фотографий в фирме Фотолюкс.

Фриланс: Иллюстрирование и оформление детской книги «Волшебные истории» для частных лиц 2009-2010. Иллюстрации к статьям для онлайн-журнала Open It 2007-2009.

Дополнительное образование: Сентябрь 2001 - июнь 2003 - прошла курс английского языка в международном центре иностранных языков International House DNK. Уровень intermidiate.

Специальные программы: Adobe Photoshop – владею в совершенстве.

Autodesk Maya, UV Layout – уверенно владею.

Adobe Premier Pro, Unfold 3D, Corel Draw, Adobe Illustrator, 3D Studio Max - работала по требованию.

В совершенстве владею графическим планшетом. Имею опыт создания различного плана работ с помощью него.

Личная информация:

Контакты: моб. тел. 38 067 604 34 04

e-mail: [email protected]

Icq: 380863899

Мои хобби – японская анимация, верховая езда, стрельба из лука.