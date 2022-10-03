Актуальный, логичный Веб-дизайн 💥

Что сейчас важно?

Всё верно, время и удобство! А ещё я люблю продуманный и интуитивный дизайн 

Коротко о себе

Привет, меня зовут Анна. Я занимаюсь Веб-дизайном.

Дизайн и удобство интерфейсов, для меня самой самая важная составляющая успеха. Следую этому в работе и стараюсь легко реализовывать сложные задачи.

Дизайн

✅Баннеры

✅Одностраничные сайты – Лендинги

✅Адаптивы

Инструменты

 Tildа

 Figma

Все правки БЕСПЛАТНО, до полного одобрения проекта.

Взаимодействие

Работаю по ТЗ или брифу.

Я ответственный человек и отлично понимаю ваш запрос к моей работе, всегда оговариваю реальные сроки и если понимаю, что условно пяти дней мало - горю об этом сразу.

Беру предоплату 30% либо безопасную оплату. После полного одобрения выполненного дизайна макета, выплата остатка и передача всех материалов

Контакты

Telegram +7 905 226 12 07

Instagram https://www.instagram.com/annakuchina_design/

Email [email protected]

Оплата

MasterCard

Безопасная сделка