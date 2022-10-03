Что сейчас важно?
Всё верно, время и удобство! А ещё я люблю продуманный и интуитивный дизайн
Коротко о себе
Привет, меня зовут Анна. Я занимаюсь Веб-дизайном.
Дизайн и удобство интерфейсов, для меня самой самая важная составляющая успеха. Следую этому в работе и стараюсь легко реализовывать сложные задачи.
Дизайн
✅Баннеры
✅Одностраничные сайты – Лендинги
✅Адаптивы
Инструменты
Tildа
Figma
Все правки БЕСПЛАТНО, до полного одобрения проекта.
Взаимодействие
Работаю по ТЗ или брифу.
Я ответственный человек и отлично понимаю ваш запрос к моей работе, всегда оговариваю реальные сроки и если понимаю, что условно пяти дней мало - горю об этом сразу.
Беру предоплату 30% либо безопасную оплату. После полного одобрения выполненного дизайна макета, выплата остатка и передача всех материалов
Контакты
Telegram +7 905 226 12 07
Instagram https://www.instagram.com/annakuchina_design/
Email [email protected]
Оплата
MasterCard
Безопасная сделка
Портфолио
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