AnnaPapernov

$50
Логика пишется программистом. Это сайт кадрового агентства на 3-х языках: английский, русский и иврит.
HTML-верстка14 заявок
Закрыт
11 лет назад
Логика пишется программистом. Это сайт кадрового агентства на 3-х языках: английский, русский и иврит.
Заканчиваем работу над сайтом. Сверстан, дописывается логика на Django/Python. Надо сделать css для ивритской версии и устранить несоответствие верстки с файлами дизайна psd, выровнять элементы там, где надо, продумать, где будут сообщения об ошибках размещены. Частично ...
Графический Дизайн сайта - программно сайт уже разрабатывается. Только визуальная часть - цвета, фонты, геометрия, картинки... Примерно 16 страниц. Большинство из них должны выглядеть как программный интерфейс , так как являются анкетами - формами для заполнения, ...