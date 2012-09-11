AnnaPapernov

Заканчиваем работу над сайтом. Сверстан, дописывается логика на Django/Python. Надо сделать css для ивритской версии и устранить несоответствие верстки с файлами дизайна psd, выровнять элементы там, где надо, продумать, где будут сообщения об ошибках размещены. Частично ...