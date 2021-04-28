AnnaTele1

Анна AnnaTele1

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

prumituv
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Заколки
Постановка задачи отличная. Оплата выполнена в срок. Была всё время на связи. Рекомендую!
prumituv
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Фото
Как всегда, прекрасный заказчик. Задача поставлена хорошо и оплачена в срок. Рекомендую!
Рекомендую данного дизайнера
Ответный отзыв
prumituv
Назар 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$13
10 баллов
4 года назад
Банер
Хороший заказчик, рекомендую работать. Хорошо была поставлена задача, оплачена в срок и с хорошей коммуникацией. Однозначно рекомендую!
Рекомендую. Работа выполнена в срок
Ответный отзыв