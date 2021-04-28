Отрисовать логотип, чтобы использовать его в полиграфии, на визитках, наклейках, поместить на упаковку. (Чуть позже нужно будет отрисовать макет упаковки, но это другое задание). Логотип для детских товаров. Возможно, к бегемотику нарисовать два ...