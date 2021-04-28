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Обработать фото
Обработка фотографий1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Обработать фото
Фото кистей обработать
Отрисовать логотип, чтобы использовать его в полиграфии, на визитках, наклейках, поместить на упаковку. (Чуть позже нужно будет отрисовать макет упаковки, но это другое задание). Логотип для детских товаров. Возможно, к бегемотику нарисовать два ...
Сделать 10 разных карточек товара (с описанием товара, как применять, об упаковке и т.д.) Я пришлю текст что писать, фотографии и примеры. И у меня 5 наборов ...